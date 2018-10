Quattro malattie rare, Caterina è diventata mamma del piccolo Tommaso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - Caterina è una donna coraggiosa, forte, tenace, e ora è anche una mamma: nonostante le sueche la costringono a cure serrate e la espongono a crolli e difficoltà,è rimasta incinta e. Il bambino di Caterina e del suo fidanzato Domenico è nato alla 32esima settimana con parto cesareo, pesava 1,4 chili. Una gioia immensa per questa trentenne padovana capace di non lasciarsi mai abbattere, neppure di fronte a due gravidanze andate male a causa delle sue condizioni di salute. Alla fine ce l'ha fatta, è diventata una mamma e, siamo sicuri, sarà splendida con il suo Tommaso. Per raccontare la sua storia Caterina ha aperto anche un blog " Breathe mamma, breathe !".