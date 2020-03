ARRE - Cat-Joy, ovvero "catechismo con gioia" al tempo del Coronavirus. È l'idea di don Leopoldo Zanon e don Elia Balbo, rispettivamente parroco moderatore e vicario parrocchiale dell'Unità Pastorale di Arre, Arzercavalli, Candiana, Fossaragna e Pontecasale, per raggiungere bambini e ragazzi della catechesi. Il loro video sta facendo il giro del mondo. «Ci siamo chiesti cosa fare in questo periodo di sosta forzata delle attività dei ragazzi dell'iniziazione cristiana, dei gruppi dei giovanissimi e dei loro genitori, ed abbiamo pensato di aiutarli a riflettere sulle diverse tematiche previste dai programmi e sul Vangelo, partendo da quello che la liturgia ci offre», spiega don Leopoldo.

ATTORI CONSUMATI SU YT

«Il 25 marzo la Chiesa ha celebrato l'Annunciazione del Signore alla Madonna, una festa importante per i cristiani e con don Elia abbiamo pensato di evidenziare la figura dell'Arcangelo Gabriele. Così tra il serio e il faceto abbiamo cercato di aiutare bambini e ragazzi a riflettere». Per don Zanon «è fondamentale in questo tempo particolare che ci troviamo tutti a vivere, poter imparare tante cose divertendosi; cerchiamo infatti di offrire anche un momento di leggerezza non solo per i piccoli, ma anche per i grandi, qualcosa che aiuti a far sorridere anche noi adulti».

E l'iniziativa dei due sacerdoti, che da attori consumati sanno calcare bene la scena, sembra aver avuto un bel successo, non solo a livello locale, ma anche oltreoceano, dove il video di circa sette minuti è stato visualizzato in poche ore da parecchie centinaia di persone. «Abbiamo ricevuto riscontri anche dal Perù e dal Brasile, dove vivono persone di origine veneta, ma anche sacerdoti che provengono dalla nostra diocesi e lavorano là come missionari. È stata davvero una bella sorpresa», aggiunge don Leopoldo. «Noi abbiamo pensato di mettere a disposizione questa proposta di chi la vorrà utilizzare - continua - anche nelle parrocchie del nostro Vicariato del Conselvano, dove peraltro le comunità sono già attive attraverso i social per mantenere la relazione con i parrocchiani».

QUOTIDIANITÁ SOCIAL

Don Elia e don Leopoldo ogni giorno sono presenti sui social con la lettura del Vangelo e con una meditazione di pochi minuti per accompagnare la giornata dei parrocchiani e di coloro che desiderano sentire un pensiero all'inizio della giornata. Per primi alle famiglie e ai ragazzi delle cinque parrocchie dell'Unità Pastorale di Arre e Candiana è indirizzata l'iniziativa, che ha cadenza settimanale, finchè le attività parrocchiali non potranno riprendere regolarmente. «I riscontri in sede locale sono senz'altro incoraggianti - sorride don Leopoldo - Una mamma mi faceva presente che il figliolo, dopo aver visto il video con le nostre riflessioni improntate ad un sano sorriso, ha chiesto di poter aprire il Vangelo sull'episodio della pesca miracolosa di Pietro, dopo di che ha realizzato un bellissimo disegno che mi ha inviato e la mamma era meravigliata del fatto che il piccolo le avesse fatto questa esplicita richiesta, un piccolo miracolo per lei, che sicuramente ha rallegrato la giornata di tutta la famiglia».

Dopo la seconda puntata su Youtube don Elia, con la sua verve giovanile, lancia un appello: «Diffondete più che potete questo video, perchè può essere una buona vitamina per il corpo e l'anima, con un super potere contro la tristezza: infatti, durante la visione, vi garantiamo che si disegnerà sul vostro viso un bel sorriso. Buona visione a tutti voi ragazzi, ai vostri genitori e anche ai vostri nonni! E preparatevi alla prossima puntata stellare con Joy-Cat sul canale Youtube della parrocchia di Arre Candiana».

© RIPRODUZIONE RISERVATA