PADOVA - Confronto all’americana in aula ieri pomeriggio, davanti al giudice del Tribunale monocratico Mariella Fino, durante l’udienza per il processo al professore Massimo Montisci, ex direttore dell’Unità operativa di Medicina legale. Il docente è finito alla sbarra per i reati di favoreggiamento, depistaggio, falso ideologico e truffa aggravata. L’inchiesta è legata alla morte del 72enne Cesare Tiveron, avvenuta il 13 settembre del 2016...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati