La presidente Casellati consegna i panettoni ai piccoli ammalati dell'hospice pediatrico

PADOVA - Il Presidente del Senato Elisabetta Casellati, in occasione della festività dell'Epifania, ha consegnato ai bambini dell'Hospice Pediatrico di Padova, dei piccoli panettoni che sono arrivati anche in Pediatria. L'omaggio è stato riservato inoltre agli anziani di una Rsa dell'Ulss 6 Euganea come segno di vicinanza. «In questo tempo difficile, che vede le festività svolgersi in un clima di solitudine e preoccupazione, - ha detto la presidente - tanti bambini, malati, persone anziane vivono la loro condizione di fragilità in maniera amplificata. E' allora con il calore dei piccoli gesti che possiamo recuperare quell'abbraccio umano oggi precluso dalle restrizioni della pandemia».

Ultimo aggiornamento: 15:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA