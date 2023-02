PADOVA - Dopo anni di immobilismo e crisi, il mattone riprende a "volare". Nei primi nove mesi del 2022, da quanto emerge dalle rilevazioni dell'ufficio studi Gabetti, Padova ha mostrato un incremento delle transazioni residenziali. La città registra infatti 2.768 transazioni residenziali, +4% rispetto allo stesso semestre del 2021.



I DETTAGLI

Le cose sono più chiare analizzando il primo semestre dell'anno scorso, quando la domanda di immobili residenziali da parte degli acquirenti è risultata superiore rispetto a quella dei 6 mesi precedenti. Circa un quarto dei residenti a Padova sono single: questo fa sì che la maggior parte delle richieste riguardano bilocali e trilocali di piccola taglia, oppure tagli grandi dedicati alle famiglie. In tutti i casi, spazi aperti vivibili come giardini e terrazzi sono sempre molto richiesti. Le zone più richieste sono quelle centrali, sud-est e ovest.



LE ZONE

Analizzando le diverse microzone, in Centro le quotazioni si attestano su una media di 2.750 3.700 euro al mq per l'usato in buone condizioni civile e signorile, mentre le soluzioni signorili in ottimo stato, esclusi particolari immobili di pregio, sono su una media di 4.300 euro al mq. Nella stessa zona è presente un'offerta di tipologia economica, che ha quotazioni intorno ai 2.100 2.280 euro al mq a seconda che sia da ristrutturare o in buono stato. In zona Carmine Savonarola e Riviere Interne Santo Santa Giustina Prato della Valle abbiamo quotazioni intorno ai 2.240 euro al mq per l'usato civile in buono stato, che salgono a 3.400 euro al mq per il signorile in buono stato. Dimesse Città Giardino Santa Croce presenta valori intorno ai 2.700 euro al mq per l'usato medio in buono stato e intorno ai 3.400 euro al mq in caso di soluzioni signorili in buono stato. Quotazioni inferiori in zona Riviere Esterne Porta San Giovanni, dove siamo intorno ai 2.400 euro al mq per l'usato in buono stato civile e a 3.400 euro al mq per il signorile. In zona Ospedali e Portello Istituti l'usato medio in buono stato è rispettivamente intorno ai 1.450 - 1.680 euro al mq. Prezzi che arrivano a 2.250 2.500 euro al mq per le soluzioni in ottimo stato. Quotazioni inferiori nelle zone Palestro San Giuseppe, Sacra Famiglia Basso Isonzo e Fiaccolati con valori che variano tra i 1.100 1.330 euro al mq per l'usato economico in buono stato e tra i 1.250 1.450 euro al mq per soluzioni di categoria civile. I prezzi sono maggiori nelle zone Scrovegni Stazione La Cittadella Fiera e Porta Trento dove, per il civile in buono stato, si attestano rispettivamente intorno ai 1.200 2.400 euro al mq.



PERIFERIA

In zona Bassanello Madonna Pellegrina e San Paolo Sant'Osvaldo l'usato in buono stato ha valori tra i 1.330 euro al mq per soluzioni economiche e intorno ai 1.450 euro al mq per soluzioni civili. Siamo a 1.170 1.600 euro al mq per le stesse tipologie in zona Forcellini. Nelle tre zone le soluzioni civili in ottimo stato si attestano su una media di 2.100 2.250 euro al mq. In zona Terranegra San Gregorio siamo tra i 1.170 e i 1.400 euro al mq per l'usato in buone condizioni economico e civile, mentre si scende a 800 920 euro al mq in zona Arcella, in zona Prima Arcella Borgomagno siamo a 750 920 euro al mq. Nelle zone periferiche di Sacro Cuore Altichiero e Montà Sant'Ignazio gli immobili usati in buono stato hanno quotazioni che vanno dai 940 ai 1.150 euro al mq per le soluzioni economiche e civili, mentre le soluzioni civili in ottimo stato sono su una media di 1.200 1.300 euro al mq. Quotazioni più alte in zona Chiesanuova e Brusegana, tra i 1.050 e 1.200 euro al mq, per il buono stato economico e civile, e in zona Paltana Mandria Volta Brusegana tra i 1.030 e i 1.200 euro al mq. In zona Bassanello Guizza e Crocefisso Voltabarozzo siamo tra i 1.000 1.200 euro al mq per le soluzioni economiche e civili in buono stato. Valori lievemente inferiori (990 1.150 euro al mq) in zona Salboro Pozzoveggiani. In zona Camin, Torre e Pontevigodarzere l'usato in buono stato varia dai 1.050 ai 1.080 euro al mq, mentre il civile in ottimo stato è su una media di 1.200 1.250 euro al mq. Prezzi lievemente inferiori in zona Mortise e Ponte di Brenta San Lazzaro.