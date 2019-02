Schianto fra due auto e un camion ​dell'igiene ambientale: tre feriti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alle 11.30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti per unlungo la SP18, in Via Nuova all'incrocio Colmelli, a Casale di Scodosia:La squadra accorsa da Este con due automezzi tra cui l’autogru, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto il passeggero dell’Alfa Romeo finita nel fossato. Il ferito è stato preso in cura dal personale del suem 118 ed elitrasportato in ospedale. Portati in pronto soccorso anche la conducente dell’Alfa e il ferito della vettura Peugeot. Illeso l’autista del. I carabinieri hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.