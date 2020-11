CASALE DI SCODOSIA - Un'anima bella che ha lottato fino alla fine contro una rara malattia neurodegenerativa. Alessandra Boggian si è spenta a 51 anni proprio nel giorno dedicato ai defunti. E adesso l'intera comunità di Casale di Scodosia ne piange la scomparsa. La donna combatteva da un paio d'anni contro una rara patologia che ne aveva ridotto progressivamente la mobilità e che alla fine ha avuto il sopravvento, strappandola all'affetto del compagno Paolo, delle due figlie adolescenti Athena e Alba, di mamma Maria e papà Santo e dei quattro fratelli: Giovanni, Elena, Elisabetta e Claudia. La famiglia non poteva far altro che accompagnarla nel suo ultimo viaggio, assistendola con amore, visto che non esiste una cura contro la malattia di cui soffriva Alessandra. Ma per quanto la tragedia fosse annunciata, è difficile fare i conti con il vuoto lasciato dalla 51enne. Alessandra ha lavorato nel mobilificio di famiglia fino a quando i problemi di salute gliel'hanno permesso.

«Era una ragazza allegra, vivace, festosa ricorda il sindaco Marcello Marchioro . Partecipava volentieri alle manifestazioni paesane come il Carnevale del Veneto e le iniziative promosse dalle varie associazioni». «La sua vita è stata troppo breve», conclude il primo cittadino esprimendo cordoglio e vicinanza alla famiglia a nome dell'intera comunità. Ieri mattina quando la notizia della sua morte si è diffusa in paese e sulla piazza virtuale dei social, i messaggi sono piovuti a centinaia. «Sandra resterai nel mio cuore per sempre scrive Vittorio . Sei stata un esempio per tutti. Il messaggio umano che hai lasciato è stato importante, attraverso i tuoi silenzi la riflessione era d'obbligo. Tu siederai accanto ai giusti». «Ti ricorderò spensierata a fare zumba sempre con il sorriso», aggiunge Elisa. Nell'epigrafe, la famiglia ha voluto ringraziare in particolare la dottoressa Rossella Padovan, l'infermiere Alessandro Vigato e la signora Maria Ingala per le cure prestate. Oggi alle 18 nella chiesa arcipretale di Casale ci sarà la recita del rosario, mentre il funerale verrà celebrato domani. Il feretro partirà dall'abitazione di via Pegorina, dove Alessandra viveva con la sua famiglia.

