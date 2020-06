PADOVA - Due persone sconosciute si contattano sul web, decidono di scambiarsi la casa per un breve periodo e partono contemporaneamente facendo però il viaggio opposto. Il fenomeno dello scambio di abitazioni è sempre più diffuso in tutto il mondo e la mente corre automaticamente a Cameron Diaz, Kate Winslet e Jude Law. Sono loro i protagonisti de “L’amore non va in vacanza”, pellicola del 2006 che ha convinto spettatori di ogni generazione a trasformare quella pazza idea in realtà. Succede sempre più spesso anche a Padova, dove il portale “Home Exchange” oggi conta 235 case a disposizione. Dalla villetta di campagna in zona canale San Gregorio alla bifamiliare in Santissima Trinità, dal piccolo appartamento nel cuore del centro storico alla grande casa con giardino sull’argine del Brenta. La nuova frontiera del turismo non è solo quella degli affitti su Airbnb, dunque. C’è anche chi decide di andare oltre mettendo a disposizione la propria casa e ricevendone gratuitamente un’altra in cambio, magari dall’altra parte del mondo.

LA TESTIMONIANZA

A Sabrina Chiozzi, cinquantaduenne impiegata di banca padovana, l’idea di sperimentare tutto ciò è nata proprio guardando il film hollywoodiano. Dal 2013 lei e il marito Ugo Rigoni, docente universitario a Venezia, hanno messo in atto oltre 40 scambi. Ospitando famiglie sconosciute nella loro casa alla Prima Arcella, via Malta, hanno visitato nel frattempo Germania e Francia, Spagna e Inghilterra, Stati Uniti e Israele. L’ultimo viaggio, prima del blocco, è stato in Norvegia. In piena pandemia avrebbero dovuto ospitare una famiglia dalle Hawaii, ma i piani sono ovviamente saltati. La pausa forzata, però, è durata pochissimo. «Ora sono in Olanda, a Groningen, dove studia mio figlio - racconta Sabrina -. Ovviamente sono venuta qui con uno scambio di casa. Le prossime mete estive, sempre con le stesse modalità, sono Francia e Cipro».

Sabrina e Ugo sanno che il loro è ancora un modo di viaggiare di nicchia, ma mese dopo mese assistono ad un fenomeno in progressiva espansione: «Gli italiani sono gelosi e protettivi delle proprie abitazioni, danno tendenzialmente in cambio la seconda casa. Ma noi abbiamo solo questa, all’Arcella, e va benissimo così. Con questo modo di viaggiare la socializzazione è un valore aggiunto non paragonabile. Non sempre è possibile trovare casa da scambiare, ma se posso lo faccio». Imbattendosi in abitazioni di ogni tipo: «Ho avuto la possibilità di dormire in abitazioni piccolissime e in abitazioni enormi, ma quello che resta è soprattutto la relazione umana con chi ti ospita. Con alcune famiglie straniere - spiega Sabrina - abbiamo creato rapporti meravigliosi e duratori. Nel periodo di lockdown abbiamo sentito moltissime persone conosciute così. Meraviglioso».

COME FUNZIONA

Home Exchange è il portale web di riferimento. I proprietari di una casa che vogliono entrare nella comunità possono registrarsi, descrivere la casa che vogliono mettere a disposizione e indicare le date. Lo scambio è la modalità più affascinante, ma c’è anche chi si limita ad ospitare altre famiglie condividendo gli spazi. Il Veneto risulta al terzo posto tra le regioni italiane in cui gli utenti organizzano il maggior numero di scambi, con un boom del +74% nell’ultimo biennio. Le mete preferite all’estero? Francia, Spagna, Paesi Bassi e Stati Uniti. «I numeri sono in aumento. Negli utenti - commenta Benedetta Galassini, country manager Italia di HomeExchange - in questi giorni rileviamo sempre di più la voglia di trovare la propria casa ideale per le vacanze di quest’estate».

