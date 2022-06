Case popolari, in cinque mesi l'Ater ne ha assegnate 168 a famiglie padovane

PADOVA - La media parla di più di un alloggio al giorno assegnato alle famiglie padovane in graduatoria. Ater Padova nei primi cinque mesi del 2022 ha concluso le procedure di assegnazione di 168 immobili di edilizia residenziale popolare tra la città e la provincia. Questi i dati illustrati dal presidente Tiberio Businaro. Sono stati ristrutturati negli ultimi mesi gli appartamenti liberi per procedere alla loro assegnazione nel minor tempo possibile. «In questo momento – precisa Businaro - è prioritaria la nostra volontà di implementare la funzione sociale dell’azienda, che gestisce circa 9.000 alloggi. Lavoriamo nell’ottica di permettere alle famiglie del territorio, che necessitano di una casa, di poter vedere accolta la propria richiesta in tempi ragionevoli». Gli interventi si sono concentrati a rendere gli appartamenti e gli immobili sostenibili dal punto di vista del consumo delle risorse e di conseguenza con costi di gestione minori. Non è tutto, nei prossimi mesi l’ente ha intenzione di assegnare altre 255 unità abitative. «Le nostre squadre di tecnici – conclude Businaro – sono quotidianamente impegnate in cantiere per rispettare questa scadenza».

