Casa negata alla studentessa trans: «Appena chiamavo, mille scuse»

PADOVA - «Per quattro mesisolo perché sono». Sabrina (nome di fantasia), ha 21 anni, è una, arriva da fuori provincia ed è transessuale: attualmente sta affrontando il delicato passaggio dal sesso maschile a quello femminile. Il suo arrivo a Padova, un anno fa, non è stato dei migliori . «Per trovare un posto in appartamento ci ho messo 4 mesi - denuncia - ho iniziato a settembre, la nuova casa l'ho trovata a Natale». Il perché è preso detto: non è facile per una persona trans gender trovare un alloggio, soprattutto se questo è in condivisione. «La cosa più sconvolgente è che a dirmi di no, nella stragrande maggioranza dei casi, non sono stati i padroni di casa bigotti, ma gliche già occupavano l'appartamento - aggiunge Sabrina - È capitato decine di volte che rispondessi via whatsap ad un annuncio e che mi venisse data la disponibilità. Ma quando contattavo telefonicamente uno degli inquini e spiegavo di essere transessuale questo, non appena sentiva la mia voce, scattavano mille scuse. Una volta mi hanno fatto attendere due giorni per darmi