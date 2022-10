Entra nella casa della ex-moglie, sorpreso dai carabinieri fugge lanciandosi dalla finestra

CONSELVE - Malgrado avesse precedenti per maltrattamenti alla moglie e su di lui gravasse un divieto di avvicinamento alla donna e anche alla sua abitazione, è ugualmente entrato in casa e si è messo a letto. Nella tarda serata di ieri, sabato 29 ottobre, a Conselve, una pattuglia dell’Arma di Monselice ha arrestato un rumeno di 35 anni, residente in zona e con precedenti. L’uomo, responsabile di reiterati maltrattamenti nei confronti della moglie, una donna di 33 anni, e già destinatario della misura dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla donna, è stato sorpreso all'interno dell'abitazione. Alla vista dei militari l'uomo ha tentato di fuggire lanciandosi dalla finestra dell'appartamento e ferendosi. Immediatamente immobilizzato dai militari, è stato trasportato nell’ospedale di Monselice dove si trova tuttora piantonato.