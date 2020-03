ABANO TERME - È un netto e compatto parere di dissenso e contrarietà, quello che Cgil, Cils e Uil hanno espresso davanti alla richiesta da parte dei vertici della Casa di Cura di Abano Terme di ricorrere al Fondo d’Integrazione Salariale, in seguito alla decisione dell’Ulss 6 Euganea di sospendere diverse attività nelle strutture sanitarie della Regione con l’esplosione dell’emergenza Covid-19.



LA CONTRARIETÁ Un parere, quello espresso dai sindacati tramite Alessandra Stivali di Fp Cgil, Alessandro Piovan di Cisl Fp e Michele Magrini di Uil Fpl, che appare scritto nero su bianco nel verbale dell’informativa sull’incontro avuto con i vertici della casa di cura, in cui le organizzazioni sindacali hanno chiaramente detto di non condividere il ricorso al Fis, richiesta dalla proprietà Casa di Cura di Abano. Hanno inoltre ricordato come tale struttura sanitaria, convenzionata ed accreditata, sia un presidio ospedaliero importante. Appare a loro avviso «incredibile, in questi tempi in cui si lamenta una drammatica mancanza di personale sanitario, decidere di privarsene attraverso gli ammortizzatori sociali invece di utilizzarlo nell’emergenza in corso».



L’EMERGENZA «In questo periodo di emergenza sanitaria - concordano unitariamente le tre sigle sindacali - tale struttura potrebbe diventare riferimento territoriale per la zona della Bassa Padovana, vista la conversione dell’ospedale di Schiavonia in centro Covid19». «Quattro giorni fa – concludono i sindacalisti - le nostre organizzazioni sindacali hanno scritto una lettera all’Ulss 6 chiedendo di fornire attività alla casa di cura in modo da evitare gli ammortizzatori sociali. Siamo convinti che le sinergie in questo momento vadano intensificate anche per strutture che possono accogliere pazienti non colpiti dal Covid 19 e svolgere prestazioni che ad oggi vengono effettuate dai Presidi Ospedalieri territoriali più lontani rispetto alla struttura di Abano Terme».



LA RICHIESTA «A maggior ragione, per un territorio come quello della Bassa Padovana, che come sanno molto bene i cittadini di quel territorio è drammaticamente scoperto sotto questo punto di vista. Un vuoto che la Casa di Cura di Abano potrebbe aiutare a colmare». Una protesta sindacale che ora bisogna capire come sarà accolta dai vertici della Casa di Cura aponense nei prossimi giorni. Le sigle restano in attesa di un risposta.