CARTURA (PADOVA) - Duemila euro donati al sindaco per le diverse necessità del paese: la pandemia non è solo dolore, preoccupazioni, ansia e disagi, ma può essere pure una occasione per manifestare solidarietà e compartecipazione alle difficoltà del prossimo. É quanto accaduto in tempo di Covid-19 a Cartura, con un fatto portato a conoscenza del consiglio comunale, riunitosi venerdì scorso, dal sindaco Pasqualina Anna Franzolin: «Una bella storia che ha visto protagonista Cartura e che mi ha molto commosso, una di quelle che riempie il cuore di gioia», racconta la prima cittadina, che aggiunge: «Si tratta di una dimostrazione che al mondo ci sono ancora persone generose».

Un benefattore anonimo ha fatto pervenire una decina di giorni fa in Comune una busta con una lettera nella quale ringrazia il sindaco per il supporto morale che gli ha dato in questo periodo e ha donato duemila euro come segno di partecipazione per l'acquisto di materiale sanitario per la Protezione civile o per i cittadini di Cartura che ne hanno bisogno. Sinceramente commossa Pasqualina Franzolin definisce il gesto dell'anonimo cittadino «Un'azione buona e dall'autentico sapore di altruismo per la quale, con emozione, ringrazio a nome mio e di tutti i cittadini di Cartura».



E prosegue così la sua riflessione: «Come sindaco del mio Comune, l'istituzione più vicina ai cittadini e ai loro bisogni, ho avuto modo, in questi giorni ricchi di emozioni, di riconoscere quella gradevole sensazione di condivisione che si prova nel momento in cui si offre, e si riceve, un'attenzione sincera e spontanea: è il primo sentimento che deve animare un rappresentante delle istituzioni quando intraprende il proprio percorso. La grave emergenza causata dal Coronavirus ha fatto riemergere sentimenti che, nella frenesia che caratterizza la nostra vita, sembravano passati in secondo piano. Fra questi c'è l'amore verso il prossimo».

Dopo aver condiviso con tutti i consiglieri il generoso gesto dell'anonimo concittadino, Pasqualina Franzolin ha informato il parlamentino locale che la somma di denaro è stata già consegnata ai Servizi sociali del Comune, alle prese, in questo periodo, con tante richieste di aiuto e sostegno che arrivano anche da settori della popolazione che in passato non avevano manifestato disagi. Lo sconosciuto benefattore ha evidentemente percepito l'impegno della Franzolin e dell'amministrazione a favore dei più deboli, destinando una cospicua donazione per contribuire ad alleviare le tante situazioni di disagio.

