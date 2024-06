PADOVA - «Quella sull’Interporto non è una polemica da leghisti, ma una polemica di bassa lega». Va giù durissimo Roberto Marcato dopo l’alzata di scudi che, in seno al Carroccio, è arrivata dopo la nomina nel consiglio di amministrazione dell’ente di corso Spagna dell’ex presidente di Cav Luisa Serato. Un nomina che, secondo i consiglieri provinciali – soprattutto quelli della Lega vicini a Massimo Bitonci – sarebbe diretta espressione del vicepresidente Daniele Canella, da sempre vicino a Marcato.

LA POLEMICA

«Ci dissociamo nella maniera più assoluta da queste nomine – ha spiegato giovedì scorso in una nota ufficiale il gruppo Veneto Domani Lega, di cui fanno parte, tra gli altri Eleonora Mosco e Stefano Baraldo - La segreteria provinciale e i sottoscritti non sono stati in nessun modo coinvolti in queste scelte. La stessa cosa è accaduta al presidente della Camera di commercio Antonio Santocono a cui va tutta la nostra solidarietà. Valuteremo attentamente tutta la situazione e poi trarremo le nostre conseguenze».

L’ASSESSORE

«Una polemica di questo tipo, basata sul nulla a pochi giorni da un appuntamento elettorale fondamentale per i nostro movimento, è assolutamente inconcepibile - ha tuonato l’assessore – Accapigliarsi per le careghe in un periodo come questo è intollerabile. La segreteria provinciale era informata. Non è un caso, infatti che tra i curriculum arrivati a Giordani ci fosse anche quello di Federica Pietrogrande. Alla fine a fare la scelta definitiva è stato il presidente e mi pare che, dato il suo curriculum, Serato abbia tutte le carte in regola per ricoprire il ruolo che le è stato assegnato - ha concluso Marcato che non ha rinunciato a pungere Pietrogrande – in tutta sincerità, per sedere nel cda di Interporto non mi sembra sufficiente ricoprire il ruolo di segretario cittadino di un partito».

A quanto pare, però, la polemica sulla designazione del nuovo consiglio di amministrazione è destinata a durare ancora a lungo. «La designazione di Serato non è espressione della Lega, ma di una sua parte, quella che fa riferimento a Marcato – ha scandito infatti il consigliere provinciale dell’Udc , con delega ai Trasporti Vincenzo Gottardo – Non è assolutamente vero che il centrodestra è stato coinvolto i questa partita. Nonostante tutti gli incontri di coalizione che abbiamo avuto nell'ultimo periodo, non se n’è mai parlato. Di fatto, io ho appreso delle nuove nomine dal comunicato stampa che è stato diffuso l’altro giorno».

IL MALESSERE

Il malessere sulle nuove nomine, però, va molto oltre la designazione dell’ex presidente di Concessioni autostradali venete. Non solo lo strappo clamoroso con la Camera di commercio che, mercoledì scorso, in occasione della nomina del nuovo consiglio di amministrazione dell'ente di corso Spagna si è rifiutata, per la prima volta, di partecipare al voto dell’assemblea dei soci. A ribellarsi sono appunto anche i consiglieri provinciali di centrodestra che, fatta accezione per Fratelli d’Italia, governano a Palazzo Santo Stefano assieme a Sergio Giordani che, in virtù del suo ruolo di sindaco di Padova e di presidente della Provincia, di fatto ha nominato tutto il nuovo cda di Interporto. L’accusa principale viene mossa naturalmente a Giordani che, a sorpresa, ha designato a successore di Franco Pasqualetti , il professor Luciano Greco, già candidato alle regionali per il Partito democratico e che in passato è stato vicino a Coalizione civica. Nei vari commenti contenuti nelle chat riservate si accusa il presidente di non aver coinvolto le forze politiche in questa scelta e che quella di Greco rappresenta una designazione prettamente politica.