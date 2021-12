Video choc di Carolyn Smith: «Hanno sparato al mio Labrador, cerco il responsabile»

VIGONZA - «Solo un uomo di m... può sparare a un cane pacifico e buono come Mikee senza alcun motivo». Una Carolyn Smith infuriata ha postato un durissimo video sul suo profilo facebook in cui chiede aiuto per trovare l'uomo che con un fucile ha sparato al suo Labrador. Una durissima accusa lanciata con un videomessaggio social dalla ballerina, coreografa e presidente della giuria di «Ballando con le stelle» su Raiuno.

Lo sparo nei confronti di Mikee – «un labrador buonissimo» precisa Carolyn – è stato esploso a Vigonza, mentre il cane si trovava all'interno della sua proprietà. La presidente della giuria della trasmissione condotta da Milly Carlucci è una padovana d’azione, da anni vive a Vigonza con il marito padovano Ernestino Michielotto, pure lui ballerino, e sposato nel 1997.

Ora Carolyn Smith sta cercando il responsabile, ha già avviato una indagine e vuole risalire al responsabile che potrebbe essere l'autore di altri analoghi atti contro gli animali.