PADOVA - Risparmiare energia. È il primo comandamento di questi tempi e di questi giorni in particolare. Il Superbonus edilizio del 110 per cento ha messo in moto centinaia di cantieri in città che impegnano imprese artigiane ed edilizie. Lo sblocco della cessione del credito ha di recente dato nuova linfa al settore che rischiava il fermo dopo il boom di richieste di concessioni edilizie, oltre 6mila e 500 con 3.600 cantieri aperti.

Ebbene c’è una società pubblica che può vantare un intervento ad ampio raggio. Si chiama Ase che sta per “AcegasApsAmga Servizi per l’energia”. In pratica è una controllata della nostra società di servizi (dal gas all’acqua ai rifiuti) che a sua volta è parte di Hera, la grande multiutility nazionale.

Nel 2021 ha realizzato interventi su 46 condomini e 24 edifici pubblici del territorio contribuendo anche all’ambiente. In totale ha messo a punto 1.400 unità abitative che stanno risparmiando il 30 per cento sui costi. L’amministratore delegato Giorgio Golinelli: «Il periodo storico che stiamo vivendo ci sta dimostrando quotidianamente l’importanza di intervenire per abbattere i consumi della propria abitazione, azienda o edificio pubblico per la collettività».



IL RISPARMIO

La riqualificazione generalmente prevede la realizzazione del cappotto esterno degli edifici e la sostituzione dell’impianto di riscaldamento che si traduce anche in benefici ambientali grazie a minore Co2 emessa (a Padova meno 30%). Un vantaggio anche dal punto di vista economico, considerando che il costo del gas è raddoppiato in questi mesi: in un condominio riqualificato, mediamente, un’unità abitativa consuma da 900 a 1.300 metri cubi all’anno che corrisponde, rispettivamente, ad una spesa da 600 euro a 850 euro l’anno.



I COSTI

«Siamo cresciuti sia nei servizi energetici rivolti alla pubblica amministrazione che ai clienti industriali mentre nei condomini la crescita è stata di dimensioni eccezionali grazie alla normativa del superbonus 110% ed allo sconto in fattura, richiesto dal 98% dei clienti. A Padova abbiamo tantissimi cantieri in corso e molti ne partiranno durante l’anno. Ci siamo concentrati sui condomini di grandi dimensioni che hanno necessariamente richiesto molto tempo per predisporre approvare i progetti. Padova è una città importantissima, abbiamo una sede commerciale ed operativa con 60 dipendenti che gestisce il 30% del fatturato di Ase».

«Lavoriamo principalmente su grandi condomini che hanno un costo medio di 800 mila euro. Per i cittadini però, l’intervento è a spesa zero grazie allo sconto in fattura che Ase applica a tutti i clienti che lo richiedono». Lo sconto in fattura è in pratica lo sconto totale sul corrispettivo dovuto che viene anticipato dal fornitore il quale lo recupererà come credito d’imposta cedibile a sua volta a terzi, come le banche. «I lavori devono essere eseguiti nel completo rispetto delle norme tecniche ed amministrative per questo occorre essere estremamente rigorosi e precisi nella predisposizione e gestione di tutta la documentazione necessaria ad ottenere la detrazione fiscale».

Anche per la pubblica amministrazione gli interventi possono essere a spesa zero. Significa che Ase anticipa tutta la spesa per ogni intervento grazie ai contratti di servizio energia e partenariati pubblici privati.

«Ase è un’azienda che investe sul territorio: nel 2021 gli investimenti intesi come valore degli interventi effettuati in tutto il territorio sono 192 milioni di cui 14 milioni per edifici pubblici e industriali e 178 milioni per condomini».