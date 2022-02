PADOVA - «Sa qual è il problema? Che noi abbiamo già fatto tutto il possibile e ora non possiamo fare nient’altro. Mica possiamo decidere di spegnere le caldaie lasciando gli studenti al freddo». Fabio Bui parla da sindaco di Loreggia e da presidente della provincia di Padova. Passato il momento più duro dell’emergenza sanitaria, ecco la nuova emergenza del caro-bollette che coinvolge tutti: aziende, famiglie e ovviamente anche gli enti pubblici.

Il sindaco-presidente si sfoga tenendo in mano il conteggio appena fatto dalla ragioneria della Provincia: per riscaldare i 56 istituti superiori dell’intero territorio padovano la spesa nel 2021 è stata di 2,2 milioni di euro. A questi si sommano gli 1,4 milioni spesi per l’energia elettrica. Le bollette per le scuole costano oltre 3,5 milioni con una media di 64 mila euro ad istituto. «Ma vedendo le cifre di questi due mesi - avvisa Bui - il rischio è che alla fine del 2022 la somma diventi più del doppio salendo ad 8 milioni. E sarà insostenibile».



IL RISCHIO

La Provincia e i Comuni attendono di capire con esattezza che tipo di aiuti arriveranno dal governo dopo l’annuncio di venerdì scorso del premier Draghi. Intanto, però, Bui è preoccupato: «Questo potrebbe essere un momento di grande espansione grazie ai fondi che arriveranno con il Pnrr ma c’è il rischio che invece ci siano restrizioni dovute proprio al caro-bollette. Per ora nessuno dei grandi progetti è a rischio ma sicuramente dovranno essere trovate nuove risorse economiche per fare fronte a questa emergenza».

«Vale per la Provincia ma parlo anche da sindaco: so che alcuni colleghi hanno già ricevuto le prime bollette del nuovo anno con somme triplicate e molte famiglie si stanno rivolgendo ai Comuni per avere aiuto. La situazione impatterà in modo forte sui servizi sociali».



IL FUTURO

«Di sicuro nella pianificazione dei prossimi anni - continua Bui - dovremo tenere conto dei costi maggiori delle utenze. La prossima settimana presenteremo il progetto del nuovo Selvatico che sarà un istituto moderno votato al risparmio energetico. Lavoreremo sempre più in questo senso, puntando anche sui pannelli fotovoltaici che saranno priorità anche se a volte in centro città ci si scontra con i dettami della Soprintendenza».



IL RISPARMIO

Il tema del risparmio energetico diventa più impellente che mai. Il presidente Bui tiene sulla propria scrivania una tabella da cui si evince che nei prossimi dieci anni la Provincia di Padova spenderà nelle scuole 6,5 milioni di euro per sostituzione caldaie, nuove lampade a led, installazione di pannelli di accumulo di acqua calda e di generatori a biomassa. Interventi che alla lunga porteranno ad un risparmio complessivo di 9,8 milioni di euro sulle bollette di luce e gas.

Il risparmio complessivo sarà del 22%. Le tre sedi dove il taglio di spesa sarà maggiore saranno San Benedetto da Norcia, Scalcerle e Magarotto, tutte a Padova in via Cave, con tagli vicini al 60%.

Ma intanto cosa si può fare per risparmiare? «Ricordarsi sempre delle buone pratiche - risponde Federica Silvoni, dirigente scolastica dell’istituto comprensivo di Albignasego e presidente padovana dell’associazione dei presidi - Invitiamo sempre insegnanti e alunni a spegnere le luci ogni volta che si esce dall’aula. In ogni caso noi siamo pronti a confrontarci anche con i sindaci».