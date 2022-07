ABANO - Il tema del caro bollette si abbatte pesantemente su cittadini, imprese e attività economiche. Neppure il Comune di Abano Terme é esente dall'effetto dell'aumento delle tariffe energetiche. A svelare i numeri dei corposi aumenti e le conseguenze per le casse comunali è stato nel corso dell'ultimo consiglio comunale il vicesindaco Francesco Pozza. «Stiamo parlando di circa 920.000 euro di aumenti già registrati e non sappiamo se entro la fine dell'anno dovremmo aggiungere ulteriori risorse - spiega l'assessore - in queste condizioni il rischio di non essere in grado di rispettare il pareggio di bilancio è altissimo. Oggi, grazie a scelte attente e prudenziali di bilancio sviluppate in questi anni, siamo riusciti ad affrontare questo passaggio, ma la situazione anche per le casse del Comune corre il rischio di diventare critica». Una delle voci di spesa che ovviamente ha subito aumenti maggiori è quella della pubblica illuminazione che per una città a vocazione turistica rappresenta un elemento importante; forse imprescindibile.

Un dato pesante

«Solo di pubblica illuminazione abbiamo già registrato un aumento di 570.000 euro. Il dato sarebbe stato drammatico se in questi anni come amministrazione non avessimo fatto l'intervento di efficientamento energetico con la sostituzione a led dei circa 8000 punti luce della nostra Città -. rivela il vicesindaco Francesco Pozza -. Grazie alla lungimiranza nel realizzare prioritariamente questo intervento abbiamo evitato un aumento che altrimenti si sarebbe aggirato su quasi 2 milioni di euro». Ma bolletta energetica del Comune non è fatta di sola illuminazione pubblica. Gli aumenti delle tariffe riguardano anche gli altri immobili del Comune come le scuole o la biblioteca civica. «Nelle nostre scuole gli aumenti al momento si assestano a circa 200.000 euro a cui si aggiungono altri 40.000 per la biblioteca comunale. Sono numeri davvero preoccupanti quelli che stiamo registrando». La precedente giunta Barbierato aveva già deciso che avrebbe affrontato gli aumenti delle tariffe energetiche impiegando l'avanzo di bilancio 2021. Si tratta di una somma pari a circa 2 milioni di euro complessivamente. Di questi ben 750 mila euro saranno destinati al caro bolletta. In ulteriori 750 mila euro destinati al sociale ci sono invece le risorse per andare incontro alle difficoltà dei cittadini, in particolare quelli che appartengono alle fasce più deboli sotto il profilo socioeconomico, e delle imprese, che al pari dell'Ente sono alle prese con il caro bollette.

Nuove contromisure

«Aumenti del genere poi colpiscono più duramente le famiglie più deboli dal punto si vista economico. Saremo molto attenti a tutelare soprattutto loro. Per ora siamo riusciti ad affrontare questa situazione senza operare scelte drastiche nei servizi erogati dal Comune e ricorrendo all'utilizzo di quelle risorse che prudenzialmente l'amministrazione aveva accantonato. Certo che se la situazione continuerà a lungo ci troveremo in grossa difficoltà - conclude il sindaco, Federico Barbierato - i nostri investimenti continueranno ancora di più ad essere indirizzati all'efficientamento energetico delle nostre strutture comunali che avevamo trovato in condizioni pietose. Infatti per settembre sarà pronto anche il cappotto termico della scuola Busonera».