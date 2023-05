Caro affitti, inizia la mobilitazione: studenti accampati davanti al Bo

PADOVA - Oggi, 10 maggio, alle 16 a Padova è iniziato il presidio permanente dell'UDU Padova, con studenti e studentesse che si sono accampati davanti Palazzo del Bo, sede centrale dell'Ateneo patavino, per protestare contro il caro affitti, sulla scia di quanto successo a Milano, Roma, Firenze e Torino. Gli studenti dormiranno in tenda finché non verranno ascoltati dalla rettrice, dal sindaco e dall'assessora Elena Donazzan.

«Rispondiamo con la mobilitazione anche da Padova: inizia oggi pomeriggio il nostro presidio permanente contro il caro affitti. Vogliamo soluzioni concrete e tempestive per la residenzialità pubblica studentesca e non ci fermeremo finché non avremo risposte». Dichiara Domenico Amico, coordinatore di Studenti Per Udu Padova.