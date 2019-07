Fa rumore giocando: vicini furiosi. ​Pugno in faccia a bimbo di 9 anni

CARMIGNANO - Colpevole, si fa per dire, di fare troppo chiasso giocando con gli amichetti nel condominio. Per questo è stato redarguito ed ancor più colpito con un pugno in faccia. Il fatto ha scatenato poi una lite degenerata in violenza, che ha portato all'arresto, da parte dei carabinieri, di tre persone che sono state messe prima ai domiciliari, poi liberati con i termini a difesa. Il grave fatto è avvenuto venerdì pomeriggio a Carmignano di Brenta, nel grande complesso abitativo in via Roma. Una

lite condominiale che è rapidamente degenerata sfociando in violenza. I carabinieri