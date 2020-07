Carmignano, incidente mortale. Ragazza di 25 anni con l'auto contro guard rail a un chilometro da casa Foto

CARMIGNANO DEL BRENTA - Tragedia nella notte a Carmignano: una ragazza di 25 anni è morta in un incidente stradale. La giovane vittima è uscita autonomamente con l'auto dalla strada e ha centrato il guard rail: l'auto, una Chevrolet Matiz, è rimasta infilzata. Per lei non c'è stato nulla da fare. Sul posto la Stradale di Piove di Sacco, i vigili del fuoco e il Suem.



Incidente a Carmignano, chi è la vittima

Benedetta Ciprian

A perdere la vita nel tragico schianto è stata una, di soli 25 anni:, studentessa.

