Operaio trovato morto mentre lava trattore e cisterna in azienda: accertato trauma cranico

PADOVA - Un operaio, il 54enne bosniaco Sinisa Kojic, è stato trovato morto alle 9.30 del 16 agosto, accasciato a terra, nel piazzale della ditta Panizzolo Autotrasporti in via dell'Industria e dell'Artigianato 28 a Carmignano di Brenta oggi 16 agosto. L'uomo, residente nel Vicentino, è stato trovato riverso a terra senza vita, con trauma cranico. Stava effettuando il lavaggio di un trattore e di un autocisterna. Secondo le prime ipotesi sarebbe caduto e avrebbe battuto la testa. Sul posto Spisal e carabinieri, assieme al magistrato di turno.

APPROFONDIMENTI PADOVA Incidente sul lavoro nel garage Park ai portici: grave un operaio di... LOMBARDIA Bergamo, operaio cade dall'altezza di 8 metri e muore in una... PIEMONTE Asti, tecnico di 56 anni morto ustionato sul lavoro: è la... CASALE SUL SILE Operaio 30enne precipita nel silos da 9 metri di altezza: salvato dai... L'INCIDENTE Operaio morto schiacciato da una ruspa, lavorava al cantiere...

Sarà l'autopsia che si svolgerà giovedì a chiarire le cause del decesso. Il lavoratore è stato trovato riverso a terra, con la testa sopra il cordolo che delimita il binario della sezione dedicata al lavaggio, tutto fa pensare che si tratti di un malore, e che cadendo l'uomo abbia sbattuto il capo sul tubo di acciaio. Da un primo esame estero fatto sul corpo dal medico legale di turno, dottoressa Rossella Sneghi, Sinisa mostrava una frattura della teca cranica, che sarebbe avvenuta nel momento in cui l'uomo è caduto a terra. Il 54enne stava pulendo il camion, non si trovava sulla sommità del mezzo, ma era a terra vicino a una lancia per il lavaggio. Non si escude che abbia avuto un infarto ma saranno gli esami autoptici a dipanare ogni dubbio.