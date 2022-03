PADOVA «Mamma, per la ricerca dobbiamo fare ancora di più, molto di più». È dalle parole di Carlo Alberto Conte che trae linfa vitale la nuova iniziativa dell’associazione Luca Ometto. Per Pasqua è nato il progetto Piccolo Principe che, con l’acquisto delle colombe solidali, finanzierà lo studio sugli arresti cardiaci nei bambini. Una nuova sfida per l’associazione – presto destinata a diventare fondazione – che si unisce alla ricerca sui tumori cerebrali.

Un impegno cominciato con la morte di Luca Ometto – pioniere della tecnologia e dell’imprenditoria nonché padre di Libreriauniversitaria e Webster, stroncato da un glioblastoma a 41 anni – e che oggi prosegue con rinnovata forza dopo la tragica scomparsa di Carlo Alberto, il 12enne che un mese fa è spirato a causa di un malore improvviso che l’ha colpito a una corsa campestre.



LA DECISIONE

«L’ultimo discorso che avevo affrontato con mio figlio è stato profetico – spiega Valentina Ometto, madre di Carlo Alberto e sorella di Luca – La nostra associazione sarà trasformata in fondazione e gli avevo chiesto se, in futuro, avrebbe accettato l’impegno di portarne avanti nome e impegni. Fin da piccolissimo lo ho sempre coinvolto nelle nostre iniziative e in famiglia abbiamo voluto trasmettergli valori forti come la condivisione, l’aiuto agli altri, il volontariato, lo sport. Per questo è entrato negli scout e lì, con una raccolta fondi grazie ai calendari di Natale, ha avuto una folgorazione. Era tornato a casa trionfante e poco prima della tragedia mi aveva detto “Mamma, facciamo una raccolta anche con le colombe pasquali”».

«Gli avevo spiegato che sarebbe stato un grande impegno, tanto che stiamo tutt’oggi cercando altri volontari – prosegue Valentina – ma lui non ha esitato. “Me ne occupo io, coinvolgerò tutta la scuola Pascoli” mi aveva risposto. Lui era così, aveva un acume da adulto, uno spirito capace di guardare al futuro, proprio come suo zio. Mi ha anche consigliato di puntare sui social per far crescere ancora l’associazione».



L’IDEA

Le colombe pasquali si possono ordinare scrivendo una e-mail ad associazione.lucaometto@gmail.com e dal 15 marzo saranno disponibili al negozio Videolook di via San Clemente, alla Drogheria Preti di Prato della Valle e al negozio Santandrea 19 di via Eremitani, oltre che nella sede dell’associazione in Prato della Valle 39. Le iniziative in memoria di Carlo Alberto sono moltissime, a partire dalla camminata dei compagni della scuola Pascoli che oggi andranno in Prato della Valle. Il 12 marzo invece a Cortina d’Ampezzo (Bl) si terrà una gara di sci in cui gli adulti gareggeranno per Luca Ometto e i più giovani proprio per Carlo Alberto.

«A maggio doneremo 33mila euro allo Iov per concludere il finanziamento alla ricercatrice Marta Padovan nell’ambito del progetto Regoma, che ha dimostrato l’efficacia del Regorafenib, farmaco capace di aumentare le possibilità di sopravvivenza nei malati oncologici – conclude Valentina – Inoltre estenderemo lo sportello psicologico gratuito per i malati e i familiari dei bambini stroncati da arresto cardiaco. Il bene fatto a quelle mamme oggi sta tornando indietro, è la mia vera forza, ciò che mi dimostra quanto straordinario sia Carlo Alberto».