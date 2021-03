Morto il professor Carli, pilastro dell'Oncoematologia pediatrica padovana

E' deceduto la notte scorsa il professor Modesto Carli, coordinatore scientifico della Fondazione Celeghin. Un uomo che con il suo lavoro e la sua dedizione ha ispirato molti giovani medici. Il professor Carli è stato il pilastro fondante su cui oggi poggia tutta l’Oncoematologia pediatrica in Italia. Già direttore della clinica di Oncoematologia pediatrica di Padova e ricercatore a livello mondiale, si è sempre distinto per l’umanità con cui accoglieva i malati e le loro famiglie. La sua vita è stata dedicata agli altri: ha offerto per anni le sue competenze di medico per visitare pazienti nelle mense dei poveri di Padova.

Quando gli è stato chiesto di ricoprire il ruolo di coordinatore scientifico del comitato scientifico della Fondazione, non ha esitato un attimo a dire sì. E ha svolto questo lavoro con passione e dedizione, lavorando su ogni singolo bando con grande scrupolosità. È stato un papà eccezionale, che ha cresciuto insieme alla moglie Bianca Maria, scomparsa nel 2016, tre figli altrettanto eccezionali: Chiara, Giovanni e Paolo.

È stato anche un ciclista vero: ha pedalato sino alla fine, perché mai si sarebbe arreso senza combattere.