Cariparo e Intesa San Paolo, nuovo protocollo per azioni comuni tra Padova e Rovigo

PADOVA - Fondazione Cariparo e Intesa Sanpaolo hanno sottoscritto un protocollo comune di interventi per rispondere ai nuovi bisogni creati dall'emergenza sociale nei territori, e per creare le basi della ripresa. L'ente filantropico e la banca sosterranno con fondi e azioni congiunte le iniziative di carattere sociale ed economico nelle province di Padova e Rovigo, dove anche la banca affonda parte delle proprie radici. Gli ambiti di intervento riguarderanno, in particolare, arte e cultura, istruzione e formazione, innovazione e attività di ricerca, welfare e servizi sociali.

Tra i principali progetti sostenuti quelli legati all'inclusione sociale delle categorie più deboli e con disabilità, ai corsi di formazione per disoccupati fino al loro inserimento lavorativo, alle attività di sostegno alle famiglie in difficoltà, alla promozione di eventi culturali e artistici, ai percorsi di ricerca sul Covid-19. Per quest'ultimo la Fondazione Cariparo ha promosso un bando di ricerca del valore di 3 milioni di euro, a cui Intesa Sanpaolo ha partecipato con 750.000 euro.

Altro impegno importante sarà quello che mira a creare un solido legame tra ricerca applicata e produzione, potenziando così i benefici per entrambe, con il bando promosso insieme a Università di Padova, Unismart e Assindustria Venetocentro, che nel 2021 mette a disposizione 12 borse di dottorato di ricerca in azienda a tema vincolato. Un'iniziativa del valore complessivo di 864.000 euro, di cui 250.000 messi da Fondazione e 110.000 da Intesa Sanpaolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA