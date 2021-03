«Mi hanno rubato la cargo bike, costa 5.000 euro: è l'unica di tutta la città»

PADOVA Nel bel mezzo del pomeriggio di venerdì un uomo ha rubato una cargo bike parcheggiata in piazza Castello. Una bici del valore di quasi 5 mila euro, trascinata via come se niente fosse. «Sono tornata a casa con le mie due figlie verso le 16 racconta Stefania Scarafia, proprietaria del mezzo - Ho messo il blocca ruota alla bicicletta, era proprio di fronte al portone di casa. Ho portato dentro le bambine, sarò scesa dopo circa un'oretta e la mia bici non c'era più». Si tratta di una bici elettrica che pesa più di 20 chili e un valore economico importante: per la cargo bike Tern in questione si parte da un minimo di 4.600 euro. In tutta Padova di questo modello e colore ce n'è una sola, quella rubata a Scarafia.

«L'ho comprata solo un mese fa perché le bimbe sono cresciute e per portarle a scuola avevo bisogno di un mezzo agile, muoversi in città con l'auto non è il massimo - spiega - Non mi fido a far usare a loro la bicicletta perché le piste ciclabili non sono sicure in tutti i tratti, con questo sistema avevo risolto ogni problema. Andavo anche a fare la spesa, praticamente non usavo più l'auto, era una grande libertà. Mio marito ed io abbiamo fatto dei sacrifici per acquistarla, il costo è impegnativo». Il furto è stato denunciato ai carabinieri e Scarafia ha trascorso la giornata di sabato a chiedere a tutti i suoi vicini di casa se le loro telecamere hanno ripreso qualcosa. «Il ladro aveva una giacca chiara e uno zaino, ha trascinato via di peso la bicicletta. Quello che fa più male dice è che sia andato via nell'indifferenza dei passanti. Piazza Castello è frequentata, c'è sempre un certo via vai ed era pieno pomeriggio. Possibile che nessuno abbia notato un uomo che trascinava una cargo bike? O che si sia fatto qualche domanda? Sono molto amareggiata e arrabbiata. Tutti sono sempre lì a osservare i ragazzi che si assembrano e a criticare ma quando avviene un reato sotto il loro naso non si scomodano nemmeno a fare una chiamata alle forze dell'ordine».

Mentre parla le viene in mente un dettaglio: «Quando sono arrivata sotto casa si è avvicinato un signore. Si è rivolto alle bambine e, come ogni mamma, ho rizzato subito le antenne. Non ho fatto caso al colore della giacca, non posso affermare con certezza che possa essere lui il ladro. Ha detto "Consegno la pubblicità", in città mai nessuno è in casa. Fatto sta che ho fatto entrare dal portone le mie figlie, la mia prima preoccupazione era per loro. Poi la bici è sparita». In piazza Castello ci sono alcune telecamere installate dal Comune, la cui definizione è migliore rispetto a quelle installate dai singoli palazzi. I filmati saranno visionati per cercare di identificare il ladro.

