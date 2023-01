Brugine, ruoli invertiti alla Carel: impiegati, operai e ingegneri servono i pasti agli addetti della mensa

BRUGINE - Per un giorno "addetti alla mensa" anziché operai, ingegneri o impiegati: è accaduto alla Carel di Brugine (Padova), azienda quotata all'Euronext Star Milano che produce soluzioni di controllo per condizionamento, refrigerazione e riscaldamento. La società ha aperto la propria mensa per un'attività straordinaria, rovesciando i ruoli per un giorno: i 42 dipendenti di Carel, assieme al presidente Luigi Rossi Luciani e a Carlotta Rossi Luciani, responsabile dell'Esg aziendale, hanno infatti servito il pranzo ai collaboratori di «Riesco», cooperativa sociale che dà lavoro a 50 ragazzi affetti da disabilità, e che fornisce solitamente i pasti aziendali. La collaborazione tra Carel e Riesco è iniziata nel 2009 e si è rafforzata con l'inaugurazione della nuova mensa in settembre, e con l'avvio del programma «Habile», ideato dall'impresa sociale ai fini dell'inserimento lavorativo di persone con disabilità. Tramite Habile, quattro persone supportano quotidianamente le attività della cucina e della distribuzione dei pasti. Con il nuovo anno, Carel ha inoltre avviato un sistema anti-spreco che ogni giorno permetterà di prenotare i pasti avanzati e portarli a casa, tramite l'utilizzo dell'app «Too Good to Go».