La padovana Carel annuncia mille euro di bonus a tutti i mille dipendenti del Gruppo: in 2 anni crescita boom

PADOVA - Carel, azienda padovana produttrice di elementi per l'efficientamento energetico, come premio di riconoscimento per i risultati di crescita ottenuti nel biennio 2021-2022, ha annunciato che distribuirà un bonus di mille euro a tutti i mille dipendenti delle società italiane del Gruppo. Obiettivo del bonus, oltre a riconoscere l'importante contributo dei collaboratori di Carel per il lavoro svolto nel corso degli ultimi anni, è quello di supportare i lavoratori e le loro famiglie, nella piena consapevolezza che le difficoltà del periodo non sono limitate allo sforzo lavorativo, ma a una crescente incidenza delle spese vive nella quotidianità di ciascuno.

L'annuncio, comunicato ai dipendenti tramite una lettera firmata da Luigi Rossi Luciani, Group Chairman e cofondatore di Carel, si aggiunge ad altre simili iniziative a favore dei dipendenti dell'intero Gruppo: l'accesso alla piattaforma virtuale di «corporate wellness» che permette di praticare sport, palestra e allenarsi ovunque e l'utilizzo di una piattaforma di e-learning, aperta anche ai membri delle famiglie, per l'apprendimento di molteplici lingue straniere.

«Gli ultimi due anni sono stati molto sfidanti sotto molteplici aspetti - ha scritto ai dipendenti Luigi Rossi Luciani -. Dal protrarsi della pandemia, allo shortage di materie prime, fino al conflitto tra Russia e Ucraina e alla crisi energetica. Eventi che hanno rappresentato sfide importanti per tutti noi. Per questo motivo, in Carel abbiamo deciso di premiare lo sforzo straordinario richiesto a tutti i dipendenti, i quali hanno dimostrato una forte dedizione che ha permesso di superare gli ostacoli con successo. Ci auguriamo che questo riconoscimento possa essere segno della nostra gratitudine nei loro confrontì».