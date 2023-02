Brugine. Carel acquisisce la neozelandese Eurotec, realtà da 6 milioni di fatturato

BRUGINE - Il gruppo dei sistemi di condizionamento Carel, quotato in Borsa, ha annunciato la sottoscrizione di un accordo vincolante per l'acquisizione del 100% del capitale di Eurotec, realtà delle macchine per la refrigerazione di Auckland (Nuova Zelanda), il cui fatturato è stimato in circa 6 milioni di euro.

L'operazione è inserita in un percorso di consolidamento della presenza di Carel nelle aree geografiche di riferimento attraverso l'acquisizione e lo sviluppo di forza vendita diretta.