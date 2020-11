PADOVA - «Si era appena specializzato... Lorenzo era bravissimo professionalmente e umanamente. Una gran brava persona». Il professor Gino Gerosa, insieme alla sua équipe di cardiochirurgia del Centro Vincenzo Gallucci dell’Azienda ospedaliera universitaria, è ancora incredulo del tragico destino toccato in sorte a Lorenzo Bagozzi, giovane cardiochirurgo di appena 32 anni, deceduto nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Padova. Un malore di notte, mentre era a casa. Arresto cardiaco per aritmia, dirà la diagnosi. La sua vita appesa a un filo di speranza, per un mese intero. Due giorni fa il tristissimo epilogo. «Lorenzo, sei davvero andato via troppo presto. Ci hai lasciati sbigottiti. Tra le fotografie che circolano in questi giorni c’è quella che ti vede sorridere per celebrare alle stampe un successo importante nel nostro lavoro, che anche per te non era solo un lavoro: il tuo sorriso che sempre hai riservato a tutti noi, anche nei momenti più difficili. Abbiamo tutti - confessa sui social il collega Lorenzo Bianco - un senso di colpa per non aver forzato la intima e speciale riservatezza nel dirci cosa ti portavi in quel cuore che un giorno ha deciso di impazzire. Il tuo cuore che si ammala...una beffa per chi di cuori ne aveva riparati ormai molti. Ci avevi abituato a contare sempre su di te. Sempre eri presente, ansioso di imparare, ferreo nella tua umiltà e modestia, quando invece avresti potuto permetterti ormai un ben diverso atteggiamento. Ricordo, ricordiamo tutti, il giorno in cui ti specializzasti con una tesi formidabile discussa con il tuo entusiasmo e con la professionalità e profondità che sempre hanno contraddistinto ogni tuo gesto, di cardiochirurgo, di medico, di uomo. Ci avevi abituato a contare sempre su di te. Averti accanto era per noi avere un professionista d’eccellenza....Ci avevi abituato a contare sempre su di te. Ci avevi abituato al tuo sorriso incoraggiante, ironico, semplice....silenzioso. Sei andato via troppo presto in un modo beffardo. In silenzio, come era tuo costume».

LA CARRIERA

Non solo un promettente cardiochirurgo che già aveva bruciato le tappe, ma un amico. «Sorridici davvero ancora Lorenzo - si commiata Bianco - perché noi proprio non ci riusciamo». Il giovane Bagozzi era originario di un paese del Bresciano, Remedello. Il 27 settembre - era una domenica mattina - il padre lo aveva trovato esanime, già in gravi condizioni nel suo letto, per colpa di un malore dovuto a un problema cardiaco congenito. Nonostante i disperati tentativi di strapparlo alla morte, e le preghiere di familiari e amici, due giorni fa il cuore di Lorenzo ha smesso di battere. Proprio a poca distanza, tragica ironia della sorte, da dove i suoi colleghi curano ogni giorno cuori malati. Anche lui, fino a settembre inoltrato, aveva curato i cuori degli altri. Un paio di anni fa, Lorenzo fece parte dell’équipe, sempre diretta da Gino Gerosa, che intervenne, per la prima volta al mondo, in un’operazione a cuore battente utilizzando il sistema “AngioVac”, un by pass extracorporeo artero-arterioso. Il sindaco di Remedello ha deciso di proclamare per oggi una giornata di lutto cittadino.



