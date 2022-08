PADOVA - Sono 45 i nuovi giovani carabinieri pronti a rinforzare le stazioni dell'Arma del territorio padovano. Il comandante provinciale, colonnello Luigi Manzini, ha dato loro il benvenuto e ora le nuove leve stanno prendendo servizio per quello che sarà il periodo alla base della loro futura crescita professionale, che li porterà verso le più svariate specializzazioni.



I RINFORZI

Alla Legione Carabinieri Veneto sono stati assegnati 236 militari neo promossi, 45 dei quali sono appunto in forze nel Padovano. «I nostri nuovi carabinieri, che provengono dal 140esimo corso dell'Arma, si aggiungono ai 900 già in servizio e sono un rinforzo importante, che ci consente di essere ancor più vicini e presenti ogni giorno per i cittadini ha spiegato Manzini Saranno tutti destinati alle stazioni e svolgeranno servizi operativi. Grazie all'affiancamento e all'insegnamento che riceveranno sul campo dai colleghi più anziani diventeranno dei punti di riferimento della comunità, come vuole lo spirito del carabiniere che con la sua presenza è un filo diretto con la cittadinanza tutta». I giovani militari arrivati a Padova si sono tutti iscritti ai corsi per entrare nell'Arma venendo dal mondo civile, dopo la maturità. Ora seguiranno il loro sogno in divisa, mettendosi alla prova sul campo.



LE STORIE

Fra loro ci sono Luca Palamara e Paola Santangelo, di 22 e 21 anni, che arrivano rispettivamente dalla Scuola allievi carabinieri di Reggio Calabria e da quella di Roma. «Io ho preso servizio a San Martino di Lupari e dopo il diploma di liceo linguistico mi sono buttato a capofitto nel mondo dei concorsi per entrare nell'Arma. Era un sogno che avevo fin da piccolo perché mio padre è un carabiniere forestale e anche mio fratello ha seguito le sue orme. Non mi hanno mai forzato verso questo percorso, ma dopo aver respirato tutta la vita i valori dell'Arma, ho capito che la mia strada era tracciata. Ora sogno di diventare un cinofilo».

Un pensiero condiviso da Paola, in servizio a Selvazzano. «Anche io ho mio padre e vari parenti nei carabinieri: mi hanno insegnato valori come il senso del dovere, la disciplina, l'umiltà. E soprattutto ho avuto un'opportunità grandissima: le donne sono potute entrare nell'Arma solo nel Duemila. Tante altre non hanno potuto intraprendere questa carriera, ecco perché sento ancor più grande il mio privilegio e voglio usare questo periodo per crescere e puntare a specializzarmi nella criminologia». La percentuale di donne nell'Arma oggi è in crescita, ma non supera il 10%. A Padova la parità ha ingranato la marcia, perché dei 45 nuovi arrivati 16 sono ragazze.