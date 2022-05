Capriolo resta incastrato nel cancello, liberato dai vigili del fuoco

PADOVA - Questa mattina, 27 maggio, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Ventolone ad Arquà Petrarca per liberare un giovane capriolo rimasto incastrato nelle sbarre di un cancello. L’ungulato dopo essere stato liberato, mentre la squadra stava andando via si è di nuovo infilato nelle sbarre, probabilmente attratto da qualcosa. Il giovane capriolo è stato di nuovo estratto, ma per la terza volta si è di nuovo infilato nelle sbarre.

La squadra ha di nuovo liberato l’animale, però trattenendolo, fino all’arrivo della polizia provinciale che ha preso in custodia l’animale per liberarlo nei boschi.