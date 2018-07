Due caprioli in difficoltà, in A4 e tra le aziende, salvati dagli agenti

PADOVA - La polizia provinciale di Padova è intervenuta per soccorrere due caprioli in difficoltà, uno lungo l'autostrada e l'altro in zona industriale. Nel primo caso, gli agenti sono stati allertati dai colleghi della polizia stradale e sono intervenuti all'uscita dell'A4 Terme Euganee, dove hanno trovato un capriolo gravemente ferito vicino al guardrail in direzione Bologna. L'animale è stato catturato con una rete e trasferito al servizio veterinario dell'Uls 6. Poco dopo, la polizia provinciale si è spostata in viale della Navigazione a Padova, dove un altro capriolo ferito (avvistato già nei giorni scorsi) era steso sotto gli arbusti vicino allo stabilimento Peroni. Nonostante la rete predisposta dagli agenti, l'animale è riuscito a fuggire verso il fiume Piovego. «L'intervento - commenta il consigliere provinciale Vincenzo Gottardo - è stato utile almeno ad allontanare l'animale dalla tangenziale e ad avvicinarlo all'area verde che porta al Piovego, sicuramente più idonea e adatta al suo habitat ideale».

