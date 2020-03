Cappella degli Scrovegni a Padova: riapre dopo l'emergenza Coronavirus

PADOVA - «Abbiamo deciso che da martedì mattina, 3 marzo 2020, Padova riaprirà la Cappella degli Scrovegni, il Museo degli Eremitani e il Palazzo della Ragione». Lo annuncia oggi in una nota il sindaco di Padova, Sergio Giordani, assieme all'assessore alla Cultura, Andrea Colasio.



«Si tratta di luoghi simbolici - prosegue Giordani - carichi di storia e di memoria, che per secoli hanno accompagnato le vicende della nostra città. Luoghi depositari di una nostra identità profonda che hanno visto Padova cadere e tornare a risplendere. Per questo vogliamo restituirli ad una fruizione pubblica: si tratta di un atto di amore nei confronti del nostro patrimonio culturale e di un gesto di speranza e di fiducia rispetto a un futuro imminente che ci immaginiamo già dentro la normalità. Con questa nostra decisione vogliamo dare un messaggio a tutti i padovani e a tutti i milioni di turisti italiani e stranieri che negli anni hanno scelto la nostra città come destinazione turistica e, ne siamo certi, continueranno a farlo, che Padova riapre le sue porte».



Giordani precisa che «nel riaprire i nostri complessi monumentali ci uniformeremo alle indicazioni che sono state formulate dal Governo in merito all'apertura degli spazi museali: si potrà entrare a piccoli gruppi e si dovrà tenere una distanza di sicurezza di un metro tra un visitatore e l'altro. Siamo fiduciosi che questa sarà solo la prima di tutta una serie di azioni concertate che ci permetteranno di rimettere, il più speditamente possibile - conclude - Padova sul binario della normalità». © RIPRODUZIONE RISERVATA