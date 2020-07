Cappella degli Scrovegni sito Unesco, stanziati 2 milioni per la candidatura

PADOVA - Per sostenere la candidatura della Cappella degli Scrovegni di Giotto, a Padova, come sito Unesco, vengono stanziati 2 milioni nel 2020. Lo prevede un emendamento del Pd a firma Navarra al decreto Rilancio, riformulato e approvato dalla commissione Bilancio della Camera.



La candidatura alla lista del patrimonio mondiale è per il progetto «Padova Urbs Pietà, Giotto, la cappella degli Scrovegni ed i cicli pittorici del Trecento».