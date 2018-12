Festa in piazza di fine anno: Prato della Valle blindatissimo

di Alberto Rodighiero

PADOVA - Prato della Valle blindato in vista dello spettacolo pirotecnico di San Silvestro. Cento uomini tra polizia e carabinieri in servizio per garantire la sicurezza, ma anche vigili, pompieri e personale medico del 118, oltre a unità cinofile e artificieri, in un'area letteralmente blindata da transenne, panettoni di cemento armato e percorsi obbligati. «Anche se non è ancora stata firmata l'ordinanza ha spiegato ieri pomeriggio l'assessore al Commercio Antonio Bressa i provvedimenti che verranno adottati per mettere in sicurezza la piazza, saranno grossomodo gli stessi dell'anno scorso».