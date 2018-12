Spettacolo pirotecnico in Prato della Valle: sicurezza al massimo

di Alberto Rodighiero

Prato della Valle blindato questa sera per lo spettacolo pirotecnico di San Silvestro. Niente bottiglie di vetro, strade d'accesso alla piazza chiuse, e oltre cento uomini delle forze dell'ordine a presidiare l'area. Per evitare ciò che è successo nell'estate del 2017 a Torino in occasione della finale di Champions League, il sindaco Sergio Giordani venerdì scorso ha firmato un'ordinanza in virtù della quale dalle 21 di oggi alle 4 di domani mattina scatterà il divieto di vendita,...