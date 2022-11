PADOVA - La nuova stella del rap italiano Capo Plaza è in arrivo domenica alle 21 al Gran Teatro Geox di Corso Australia nella data a Nordest del suo tour invernale (recupero di quella in programma lo scorso 26 febbraio per la quale rimangono validi i biglietti acquistati) che sta effettuando il tutto esaurito, dopo il successo del Capo Plaza Summer Tour, che ha visto l'artista salernitano, vero nome Luca D'Orso, esibirsi in più di 20 date che hanno coinvolto, oltre alle principali città italiane, diverse località europee. Il rapper che ha avviato una collaborazione con Sfera Ebbasta e Ghali ha pubblicato a gennaio 2021 il suo album Plaza entrato direttamente al primo posto della classifica FIMI/Gfk degli Lp più venduti con 140 milioni di streaming su Spotify e certificato disco di platino. Nella canzone ha duettato anche con il rapper tedesco Luciano e gli americani A boogie wit da Hoodie, Gunna, Lil Tjay e Morad in Envidioso, il cui videoclip come quello di Non fare così e Street ha totalizzato oltre 5 milioni di visualizzazioni.

L'ultimo lavoro

La 24nne star proporrà i brani dell'ultimo lavoro pubblicato Hustle Mixtape, certificato disco d'oro, tra cui l'estratto Capri Sun, singolo diventato uno dei brani iconici dell'estate, certificato doppio disco di platino con oltre 33 milioni di ascolti, e Goyard. L'ultimo album ha messo in luce lo spirito internazionale che accompagna il rapper sin dagli esordi, nelle sonorità e nell'immaginario che richiamano la cultura hip hop estera. A questo progetto hanno partecipato affermati rapper internazionali come il francese Gazo, noto per il suo primo mixtape Drill Fr che lo ha consolidato come uno dei più importanti rapper del suo paese; Koba LaD conosciuto per il successo raggiunto nel 2021 con il progetto Cartel e Leto, giovane talento che si è fatto notare con i freestyle e la passione per il rap e la trap. Inoltre il disco contiene un featuring con la rivelazione del rap inglese Russ Millions, uno dei protagonisti della drill che con il brano Gun Leon è stato il primo anglosassone ad arrivare in Top 10 con un pezzo associato a quel genere. Non mancheranno in scaletta poi i successi che lo hanno consacrato tra i protagonisti della scena urban. All'età di nove anni, si appassionò al mondo dell'hip hop guardando il video musicale di Stronger del rapper statunitense Kanye West e quattro anni dopo iniziò a scrivere le prime rime ascoltando un cd con tutti i pezzi rap del momento di nomi del calibro di Sean Paul, Jay-Z, Lil Wayne. Con all'attivo 49 dischi di platino, 26 dischi d'oro e oltre 1,4 miliardi di stream sulle piattaforme digitali, Capo Plaza è uno degli artisti che ha contribuito di più, con i suoi canoni e le sue sonorità, ad avvicinare il grande pubblico al mondo del rap italiano e ad averlo esportato fuori dai confini nazionali. «Io ed il mio team stiamo lavorando da settimane a questa nuova versione del mio show: ci saranno tante sorprese, non voglio spoilerare nulla, ma alcuni brani, così, non li avete mai sentiti - ha dichiarato il cantante campano - sono felice di salire sul palco e rivedere il mio pubblico che non ha mai smesso di supportarmi: Hustle Mixtape e, in generale, il mio percorso fin qui, è dedicato anche a tutti loro che continuano a seguirmi con affetto. Nel mio ultimo progetto parlo di quanto sia difficile continuare ad avere fame dopo aver raggiunto determinati risultati: ecco, posso dire di non vedere l'ora di tornare a fare la cosa che preferisco in assoluto, con la stessa fame del primo giorno».