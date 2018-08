Marciapiedi e asfaltature Cantieri a settembre /LA MAPPA

di Mauro Giacon

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA - «Nessuna amministrazione ha mai speso tanto per lavori di asfaltatura». L'assessore ai lavori Pubblici, Andrea Micalizzi, snocciola i dati, orgoglioso del lavoro fatto in sede di bilancio ma anche del fatto che da ottobre e per un anno a parte i mesi più freddi assisteremo a una serie di cantieri sparsi in decine di vie cittadine, quelle che riportiamo qui a fianco.I FONDIIl Comune questa volta ha fatto le cose in grande investendo la bellezza di 17 milioni di euro. «É stata la prima cosa che abbiamo fatto appena arrivati. Mettere quanti più fondi possibile per migliorare la città».Ed eccoci con i primi 11 stanziati per gli interventi in tutti e sei i quartieri. Cinque milioni per le asfaltature delle