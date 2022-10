PADOVA - Da 12 giorni i residenti delle vie Zevio e Giardinetto a Voltabarozzo sono senza collegamento internet e telefonico. Un isolamento dovuto, secondo gli abitanti, al cantiere aperto per eseguire lavori sui sottoservizi, fognature, che ha provocato l'isolamento.

Cosa è successo

«Durante i lavori gli operai hanno toccato i cavi isolando la zona - ha spiegato un residente - una delle famiglie si è accorta al secondo giorno di lavoro che internet non funzionava più e nemmeno i telefoni fissi, hanno avvisato gli operai che hanno risposto che molto probabilmente era stato schiacciato inavvertitamente un cavo. Finito il lavoro la strada è stata richiusa e gli operai se ne sono andati, ma pensavamo che sarebbero tornati a sistemare visto che erano stati avvertiti abbiamo atteso invece non si è più visto nessuno. Abbiamo interpellato il Comune, abbiamo chiesto di conoscere la ditta che ha fatto i lavori ed il danno per chiedere il ripristino senza ottenere riscontri. Abbiamo chiamato un tecnico dei gestori delle linee che ha segnato con delle x rosse i punti nei quali il cavo è stato danneggiato, ma non riusciamo a far ripristinare il servizio». Una situazione che dopo 12 giorni sta creando grandi disagi. «Un'anziana signora di 83 anni è totalmente isolata, vive sola e il figlio ha provato a sopperire con un telefonino, altri vicini lavorano in Smart working e si arrangiano utilizzando una connessione del cellulare. Stessa situazione per alcuni studenti che seguono lezioni online il tutto con costi molto pesanti - continua il residente - non riusciamo a risalire alla ditta che ha eseguito i lavori e provocato il danno, ma in questo modo non si può continuare».

La richiesta di aiuto

I residenti hanno interpellato l'assessore Andrea Ragona di quanto sta accadendo, ma sono rimasti perplessi dalla risposta. «Ci è stato risposto che da una verifica effettuata chi ha effettuato i lavori per i sottoservizi necessari alla realizzazione della linea del tram non ha danneggiato i cavi e ha rimpallato la competenza ai gestori delle linee affermando che c'erano altri cantieri - conclude il residente - ma come abbiamo risposto all'assessore gli stessi operai hanno ammesso il danno. Inoltre nessun altro cantiere era aperto in zona. Basterebbe informarsi se chi ha eseguito i lavori li ha fatti in proprio o li ha affidati a terzi e a che ditta. Al di là delle competenze però la riparazione è fondamentale, perché è impossibile continuare a restare isolati».