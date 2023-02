PADOVA - Inizieranno il mese prossimo i lavori per la messa in sicurezza del ponte sulla tangenziale est che passa sopra il Bacchiglione. Una determina del settore Lavori Pubblici informa che l'appalto è stato vinto dalla Ecovie srl di Albignasego che ha offerto un ribasso sulla base d'asta del 10 per cento, ovvero 825 mila euro sui 995 mila dell'importo. Soldi che fanno parte di un contributo Pnrr per i lavori di recupero strutturale del manufatto che si trova esattamente tra corso Kennedy e corso Esperanto. Da quasi due anni il ponte è diventato un osservato speciale da parte del settore Lavori pubblici. Dal giugno del 2020, infatti, i mezzi pesanti che lo attraversano devono tenere una distanza minima di 70 metri. «Pianificheremo i lavori cercando di minimizzare i disagi alla circolazione. Contrariamente ad altri progetti - dice l'assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Micalizzi - l'intervento non prevede demolizioni e questo facilità il cantiere». Ma ciononostante se i primi lavori riguarderanno la parte sottostante del ponte sarà l'estate il momento clou, con il rifacimento dei calcestruzzi che comporterà il restringimento da due a una corsia. Il lavoro dovrà essere concluso per settembre alla riapertura delle fabbriche. Il ponte infatti è fondamentale per la zona industriale.

Gli altri interventi

Il progetto s'inserisce nell'ambito di una serie di interventi di messa in sicurezza dei ponti cittadini fatti scattare nell'estate del 2018 subito dopo la tragedia del ponte Morandi a Genova. Nel 2022, per esempio è stato ricostruito un tratto del cavalcavia di Brusegana, quello della corsia del cavalcaferrovia che dalla città va verso Brusegana. Dopo che l'anno prima era stato speso quasi 1 milione di euro per rifare la copertura in calcestruzzo e rinforzare le parti più fragili con elementi metallici. Sono stati inoltre sostituiti gli elementi di congiunzione delle due carreggiate e quelli che oggi costituiscono il camminamento pedonale lato ovest. Il lavoro più importante finora è stato l'abbattimento e ricostruzione del cavalcavia sulla tangenziale che dà su via Vigonovese. A febbraio dell'anno scorso, poi, palazzo Moroni ha annunciato il via libera allo stanziamento da 4,4 milioni di euro per la messa in sicurezza di 5 ponti e di una passerella ciclopedonale. Gli interventi interessano ponte Ognissanti, ponte Cornaro, il ponte della tangenziale che passa sopra il Piovego il ponte Paleocapa e la passerella ciclopedonale di via Goito. Ma anche il ponte del Carmine e il sottopassaggio Altinate.

Il ponte Paleocapa

Di particolare complessità sarà l'intervento su ponte Paleocapa i cui lavori dovrebbero partire a giugno. La gara è in corso. Sul progetto, infatti, la Sovrintendenza ha dato precise indicazioni. Bisogna smontare pezzo per pezzo il manufatto in ferro e a ripararlo in officina. Un'operazione che comporterà maggiori costi per 1 milione di euro, rispetto agli 800mila euro preventivati. Lo smontaggio del manufatto non consentirà per parecchio tempo di raggiungere da riviera Paleocapa, via Riello e, di conseguenza, il quartiere Specola. Anche il ponte che dà sull'Osservatorio sarà restaurato. La prossima estate dovranno partire anche i lavori su ponte S. Leonardo, costruito addirittura nel 1140. E infine anche sul ponte pedonale Del Maglio che unisce la basilica del Santo e l'Orto botanico.