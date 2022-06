Cantiere perfora tubo del metano: i pompieri limitano la perdita

PADOVA - Poco prima delle 15:30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Dante a San Martino di Lupari per il perforamento di un tubo del gas metano di media pressione durante l’esecuzione di alcuni lavori.

I pompieri arrivati da Cittadella con due automezzi e 5 operatori, hanno tamponato la fuoriuscita di gas e circoscritto la zona fino all’intervento dei tecnici della rete gas, che hanno intercettato la perdita. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo un’ora e mezza circa.