Canoisti restano incastrati nella chiusa del Bacchiglione: salvati dai pompieri Foto

PADOVA - I vigili del fuoco sono intervenuti sul fiume Bacchiglione a Noventa Padovana questa mattina - 25 agosto - per soccorrere due canoisti rimasti incastrati con i kayak nel rullo della chiusa, uno era andato in aiuto dell'altro.



Illesi i due, entrambi scout, di 17 e 27 anni. I pompieri accorsi con il personale SAF (Speleo Alpino Fluviale), hanno tratto in salvo i due canoisti rimasti bloccati sul salto. I due malcapitati sono stati portati a riva e dopo aver dato loro indumenti asciutti, si sono ricongiunti ai propri amici facenti parte del gruppo di escursionisti fluviali della parrocchia di Sarmeola di Rubano ( Padova), che avevano lanciato l'allarme.



Successivamente con l'ausilio dell'autoscala un operatore si è calato sulla verticale dove erano rimasti impigliati i kayak riuscendo a spingere fuori dal rullo le due imbarcazioni ed essere così recuperate dal personale dei vigili del fuoco. Ultimo aggiornamento: 13:05