PADOVA - I cani sono in grado di riconoscere il volto del padrone in fotografia. Lo ha dimostrato uno studio dell'Università di Padova, testimoniando come certi legami di cuore siano non solo vissuti a pelle o a naso, ma anche visivamente derubricati dai nostri amici a quattro zampe. «Molti pensano che i cani usino prevalentemente l'olfatto per riconoscere persone o altri animali. Eppure, le informazioni visive sono altrettanto, se non più importanti dell'olfatto spiega il professor Paolo Mongillo, professore di Fiosiologia ed Etologia Veterinaria all'Università di Padova, tra gli autori dello studio -. Per gli amanti dei cani sembrerà un risultato scontato, ma si tratta delle prime conferme che i cani usino informazioni relative al nostro volto per riconoscerci. Per gli umani il volto contiene informazioni speciali, elaborate da meccanismi specifici e dedicati del nostro sistema nervoso. Questi studi pongono le basi per capire se anche i cani utilizzino gli stessi meccanismi di elaborazione visiva».



Nello studio appena pubblicato sulla prestigiosa rivista AnimalCognition, i cani venivano temporaneamente separati dal loro proprietario. Per ritrovarlo, gli veniva mostrata una fotografia del volto dello stesso e l'istantanea del volto di una persona estranea, in due punti diversi di una stanza. La maggior parte dei cani si è avvicinata alla fotografia del loro padrone, invece che all'altra, dimostrando così di avere riconosciuto la persona. Il professor Paolo Mongillo coordina il laboratorio DogUP dell'Università degli Studi di Padova, un centro di studio del comportamento, della percezione e delle capacità cognitive dei cani affermato a livello internazionale. Interessanti i filoni di ricerca. A partire da un'analisi delle caratteristiche di processi di percezione e elaborazione visiva nel cane. Gli studi prevedono la presentazione di diverse tipologie di stimoli comprendenti immagini astratte, immagini realistiche e stimoli reali. Nello specifico, gli scienziati indagano la precedenza nell'elaborazione di aspetti globali o di aspetti locali di immagini gerarchiche, la percezione di immagini in movimento e l'elaborazione di informazioni sulle caratteristiche del moto, la discriminazione e il riconoscimento di visi umani familiari. E ancora: nell'uomo, il tema delle differenze tra maschi e femmine nelle capacità mentali è uno dei più controversi, affascinanti e maggiormente studiati. La linea di ricerca dell'Università mira a capire se anche nel cane esistano differenze in questi due aspetti, tra cani di sesso diverso. Ultimo aggiornamento: 14:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA