Noventa, studenti in gita vedono un cane nel fiume Brenta: scatta il salvataggio Video

NOVENTA PADOVANA - Una scolaresca in gita lungo l'argine del Brenta ha notato un cane che arrancava in acqua e ha dato l'allarme. E' successo oggi, 2 maggio alle 10. Sul posto si sono portati i sommozzatori dei vigili del fuoco che si sono immersi nelle gelide acque del fiume e non senza fatica hanno recuperato il cane. Portato a riva è apparso spaventato e infreddolito. Sul luogo dell'emergenza anche gli agenti della Polizia locale di Noventa Padovana che hanno transennato l'area per consentire agli operatori di completare l'opera. Il recupero del cane è avvenuto nello stesso punto nel quale il 19 febbraio di sei anni fa il sommozzatore della Polizia di Stato Rosario "Sasà" Sanarico è morto durante le ricerche del corpo di Isabella Noventa. Non appena il cane è stato portato in salvo, gli alunni delle scuole elementari si sono lasciati andare ad un commosso applauso e hanno ringraziato i pompieri per il lavoro svolto.

