Appello per Foxy, 10 mesi: cerca chi la sappia capire

PADOVA/VERONA - Le disavventure del cane Foxy: è tornata indietro per la seconda volta: 5 mesi fa era stata adottata da una famiglia di Verona che sembrava speciale, ma....

opo 2 mesi mi hanno chiamato perché non la volevano più. Il motivo? Faceva pipì in casa e masticava i giochi della figlioletta della coppia - spiega Valeria - Ma dopo una settimana l'adottante mi ha richiamata in lacrime dicendomi che non poteva vivere senza di lei, così per la terza volta sono tornata a Verona a riportargliela con la sua promessa di portare Foxy fuori più spesso nei campi a sgambare e per farla sfogare. Andava tutto perfettamente quando ieri sera mi hanno richiamato dicendo che il loro bimbo non sta bene e non possono più tenerla.



Per Foxy - conclude Valeria - cerco un'adozione urgente per non farle cambiare altre due volte casa. Foxy è buonissima, dolcissima, va d'accordo con cani, gatti e bambini. Brava al guinzaglio, è un cane perfetto. Ha poco più di 10 mesi e pesa circa 13 chili

Per adozioni chiamare il 340/4905138.

