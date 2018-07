Candido Volpato chiude: mezzo secolo di tagli e acconciature alle signore della "Padova bene"

di Paolo Braghetto

PADOVA - Lo storico parrucchiere padovanodopo quasi 55 anni di onorata carriera nella Città del Santo sabato scorso ha appeso definitivamente le forbici al chiodo. Candido è stato un punto di riferimento per moltissime signore anche della Padova bene nel suo salone un po' vintage al terzo piano della piazzetta in via Risorgimento, dove lavorava con la bella figlia Evelyne, classe 1957. Nato il 25 luglio 1930 a Santa Giustina in Colle, il quasi 88enne coiffeur, gemello del sacerdote Giacomo e settimo di dodici fratelli, ha iniziato presto a 10 anni a cimentarsi con le barbe come garzone di bottega aiutando il fratello nel sua bottega di Arsego.