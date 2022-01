PADOVA - La pista di atletica, la torre Gregotti e lo slogan: «Serve adesso». Inizia così, con un video postato sul suo profilo elettorale Facebook, la campagna elettorale di Francesco Peghin. Un video che ha come sfondo due luoghi simbolicamente forti. Il primo è la pista di atletica dello stadio Colbachini all'Arcella. Una scena niente affatto casuale. Il candidato in pectore del centrodestra, infatti, alle spalle ha 5 maratone internazionali compresa quella di New York del 2001, ha ideato quella che un tempo si chiamava la Maratona di Sant'Antonio e anche attualmente va a correre appena può. Per iniziare la sua corsa verso la poltrona più alta di palazzo Moroni ha scelto dunque uno scenario che più iconico non si può.



L'ATTENZIONE

Il video, poi, è quasi interamente girato all'Arcella e, anche qui nulla è casuale. Peghin, sempre nel video, spiega che nel quartiere più popoloso della città ci è cresciuto e ci lavora. Quindi è perfettamente conoscenza di tutte le esigenze di chi vive in questa zona. Ai più attenti non è sfuggito però, un particolare. A più riprese le immagini indugiano sulla torre Gregotti a San Carlo. Proprio lì, 5 anni fa, aveva stabilito il suo punto elettorale il candidato sindaco Massimo Bitonci (grande sostenitore della candidatura dell'imprenditore) quando decise di ricandidarsi e di sfidare Giordani. Al fianco di Peghin c'è anche Vittorio Sgarbi: «A Padova Rinascimento sosterrà Francesco Peghin, imprenditore. La città dal 2021, grazie agli affreschi di Giotto, è Patrimonio mondiale dell'Umanità: ripartire da qui per promuoverne l'immagine nel mondo» lancia il critico d'arte sulla sua pagina Facebook.



LA PRESENTAZIONE

Nel video appaiono poi alcuni supporter che sulla mascherina mostrano lo slogan «Serve adesso» ovvero lo slogan con cui il candidato sindaco del centrodestra si appresa a sfidare l'attuale primo cittadino. Non solo video, però. Ieri infatti, Peghin ha voluto scrivere una lettera aperta a tutti i padovani. Lettera che ha affidato ai quotidiani locali. «Ho 57 anni, sono un papa, uno sportivo e un imprenditore. Sono un uomo mite e allo stesso tempo determinato. Amo le sfide e raggiungere obiettivi ambiziosi. La vita, che sin da ragazzino non mi ha risparmiato momenti difficili, mi ha insegnato a reagire e a rialzarmi sempre. Da imprenditore ho imparato che nel lavoro per avere successo servono buone idee, persone capaci e grandi valori- ha spiegato - Dallo sport ho imparato che le vittorie arrivano solo con sacrificio e determinazione. Dal mio impegno nel sociale ho imparato la forza della comunità e della solidarietà».





GLI OBIETTIVI

«La passione che nutro per Padova mi spinge oggi a mettermi al suo servizio. Padova è bellissima, apprezzata per la sua antica Università e il suo patrimonio artistico, per la solidarietà e l'operosità della sua gente ha aggiunto - Ma non possiamo solo resistere come abbiamo fatto finora, aspettando la fine della pandemia e sperando di essere comunque coinvolti nella ripresa, senza guardare al futuro con coraggio e lungimiranza».

«Serve ritrovare l'ambizione e l'intraprendenza per diventare la Capitale Europea che ci meritiamo di essere, faro nell'innovazione e nella sostenibilità. Serve un progetto per una città sicura: la chiediamo da decenni ed è ora di mettere Padova davvero al sicuro, garantendo protezione e cura ai suoi cittadini, prima di tutto i più deboli. Serve una città intelligente ed efficiente che metta i quartieri al centro e che sia attenta alle necessità di cittadini e imprese».

Da uomo di sport e conscio che, da sempre, chi sfida un sindaco uscente ha davanti a sé una strada tutta in salita, ieri Peghin ha colto al volo la vittoria tutta in rimonta di Rafa Nadal agli Australian Open e ha postato sul Facebook una vecchia foto che lo ritrae in compagnia della moglie e del grande campione spagnolo. «Il fucsia porta bene - ha scritto l'imprenditore - evidenziando che la maglia indossata dal campione in finale ha la stessa nuance del colore che ha scelto per la sua campagna elettorale - Nadal con la sua grande forza mentale recupera da 2 set sotto. Vince gli Open di Australia ed entra nella storia con il record di 21 Slam».



Ora che il candidato del centrodestra ha mosso i primi passi della corsa che potrebbe condurlo a palazzo Moroni, tutti attendono che i partiti L- ega, Forza Italia e Fratelli d'Italia - archiviata la pratica dell'elezione del capo della Stato, scendano in campo ufficializzando l'appoggio alla sua candidatura.