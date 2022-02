GALLIERA - Mano nella mano fino all’ultimo istante con l’amore della sua vita grazie al quale sono nate due splendide figlie. Due vite diventate una, 27 anni fa, creando così una nuova famiglia cresciuta nel tempo. Due vite che rimarranno assieme per sempre, nel cuore e nello spirito, quelle di Luigi Geremia e di Paola Conte, 51 anni.

IL LUTTO

La sua vita è stata fermata dalla malattia dopo dieci anni, nella tarda mattinata di lunedì scorso. Era nella sua casa di Galliera Veneta, con vicino gli affetti più cari a cominciare dal marito. Presto, troppo presto. L’ospedale, quello di Cittadella, era il suo luogo di lavoro come operatrice socio sanitaria. Di ospedali ne ha poi dovuti vedere molti, non per lavoro, avendo sempre ben chiaro quello che l’aspettava.

Paola non si è mai persa d’animo. Non è affermazione di circostanza perchè pur ormai consapevole del “nulla da fare”, ha pensato ancora una volta agli altri, lei, donatrice d’organi. Cornee e bulbi oculari daranno nuove speranze di vita ad altre persone.

Moglie e l’immensa gioia di essere mamma di Elisa, 22 anni, studentessa universitaria e di Alessia, 11 anni, iscritta al primo anno della scuola secondaria di primo grado. Paola, originaria di Mussolente (Vicenza), lascia anche la mamma Maria con Corrado, i fratelli Vittoria, Sandro, Sergio e Silvia, il suocero Giovanni e la cugina Claudia, e moltissime altre persone. Numerose le attestazioni di cordoglio che stanno giungendo ai familiari ed ai parenti, a dimostrazione, anche oltre quello che immaginavano, di come il mezzo secolo di vita di Paola, sia stato incisivo per tanti e continuerà ad esserlo.

LA STORIA

«Ci siamo conosciuti quando avevamo 19 anni in discoteca - ricorda Luigi - Avevo appena terminato il servizio militare. La famiglia è sempre stato un suo grande valore assieme al donarsi per gli altri e la sua professione non l’ha scelta a caso. Dieci anni fa la diagnosi del tumore al seno e le cure specifiche. Sembrava tutto a posto e poi ecco ritornare in altre parti del corpo. Altre operazioni a Bologna, Trento, fisioterapia, anche cure sperimentali, affrontate veramente con tanta forza e determinazione tant’è che tante altre donne trovavano in lei un punto di riferimento. Cinque anni fa il prepensionamento, per lei un momento particolare, ma necessario. Due anni fa l’aggressione al fegato per la quale non c’è stato nulla da fare».

Amante della natura Paola, soprattutto degli animali, a cominciare da suo coniglietto domestico. Le esequie si celebreranno domani alle 15,30 nella chiesa parrocchiale di Galliera Veneta, precedute alle 15 dalla preghiera di suffragio. Rispettando le volontà della propria cara, la famiglia invita a destinare quanto per gli omaggi floreali, al sostegno della ricerca sul cancro. Paola continua a fare del bene.