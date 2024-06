Camposampiero. Ingerisce farmaci per farla finita dopo una lite in famiglia, poi scompare da casa: ritrovato semi incosciente

CAMPOSAMPIERO (PADOVA) - Provvidenziale e tempestivo intervento dei carabinieri della stazione di Camposampiero che salvano la vita ad un uomo, in stato confusionale, il quale dentro la sua automobile aveva ingerito un'intera boccetta di gocce per farla finita.

L'ACCADUTO

Il fatto è avvenuto l'altra sera verso le 21. La moglie dell'uomo, che abita in un comune vicino, ha chiamato la centrale operativa di Cittadella per la scomparsa del marito che si era allontanato da casa verso le 15.30, dopo un' accesa e violenta discussione con la figlia.

La donna era stata invitata a raggiungere la caserma dei carabinieri di Camposampiero per formalizzare la denuncia di scomparsa, quando alla presenza dei militari, dopo innumerevoli tentativi di chiamata al cellulare senza risposta, il marito ha spiaccicato qualche parola e ha approssimativamente detto dove si trovava. Ancora prima di attivare il piano provinciale delle ricerche in Prefettura per le persone scomparse, i carabinieri della locale stazione hanno verificato che le indicazioni indicative del marito coincidevano esattamente con la segnalazione del sistema di localizzazione immediata del telefono cellulare messo in atto dalla centrale operativa di Cittadella. A Camposampiero sono stato inoltre attivate altre attività di ricerca con il controllo dei varchi targa system e altri contatti telefonici.

LA RICERCA

Senza alcun indugio i militari, dopo la coincidenza dei dati a disposizione, sono partiti in direzione Campodarsego dove hanno trovato l'uomo, solo e seduto nella sua autovettura, nelle vicinanze del cimitero del capoluogo, in uno stato di semi incoscienza. Grazie al risolutivo e celere intervento della pattuglia dell'arma, i militari accorsi sul posto hanno risvegliato l'uomo ed hanno acquisito informazioni indispensabili sul suo stato di salute. Appurate le condizioni, è stato chiamato il pronto intervento del personale sanitario, il quale ha accertato che il padre di famiglia, assente da casa da oltre sei ore senza lasciare alcuna informazione di sé, aveva ingerito una grande quantità di gocce per compiere un gesto insano . L'uomo è stato trasportato con il codice arancione nel vicino ospedale di Camposampiero non in pericolo di vita. È rimasto ricoverato la notte nel reparto di osservazione del nosocomio intitolato a Pietro Cosma, dopodichè è stato sottoposto ad una consulenza psichiatrica. Determinante è stato il veloce intervento dei militari di Camposampiero: qualche minuto di ritardo nel soccorso e per l'uomo la vicenda avrebbe potuto avere un epilogo ben diverso.